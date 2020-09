Il sindaco Gaetano Scullino ha approntato l’ordinanza che reintroduce l’obbligo della mascherina su tutto il territorio comunale da domani alle 14 fino al 30 Novembre 2020. Non sono previsti al momento variazioni negli orari di apertura dei locali .

