Domani una nuova e intensa perturbazione arriverà in Liguria. Secondo Arpal la giornata di giovedì 1 ottobre sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto sui settori centrali della regione, possibili temporanee schiarite pomeridiane e un nuovo aumento della nuvolosità alla sera, più compatta sul Centro e sul Levante. Deboli precipitazioni sparse su Centro-Ponente al mattino in estensione e intensificazione su Centro-Levante la sera. Per venerdì 2 ottobre è atteso un netto peggioramento maggiore con una giornata di forte instabilità con rovesci e temporali. Sabato 3 ottobre ancora maltempo soprattutto nella prima parte della giornata con rovesci e temporali.

