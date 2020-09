Durante un’intervista in diretta su “Primocanale”, incentrata sul tema della sicurezza nella città di confine, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, davanti al palazzo comunale, si è visto rubare il giaccone e la fascia tricolore appoggiati su una panchina vicina. Il primo cittadino ha successivamente denunciato il furto al Comando dei vigili urbani.

Sindaco di Ventimiglia derubato duranta una diretta su “Primocanale” sul tema della sicurezza in città – IL VIDEO