A Sanremo non ci saranno aperture di sale slot e videolottery e di altri negozi automatizzati, così come di nuovi supermercati in centro città. Ci sarà anche una forte limitazione, sempre in centro, degli istituti bancari: non potranno più aprire al piano strada. Queste le linee guida del nuovo Piano commerciale cittadino cui sta lavorando l’amministrazione e che sarà condiviso con le associazioni di categoria, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

