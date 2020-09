A 95 anni è mancato il dottor Nando Ziveri, noto a Sanremo per aver lavorato all’Ufficio igiene ed essere stato medico legale. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella Chiesa della Mercede. Nel suo studio in piazza Cassini sono passate generazioni di sanremesi per le visite per patente di guida o porto d’armi, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

