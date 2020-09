Nel mese di ottobre, si rinnova annualmente l’appuntamento con la Campagna Nastro Rosa – LILT

for Women per tenere sempre alto il livello di attenzione delle donne sull’importanza della

diagnosi precoce nella lotta al tumore della mammella, un filo che attraversa e unisce il mondo

intero, con piazze e monumenti colorati di rosa. Malgrado il Covid e le restrizioni sanitarie che tutti

siamo chiamati a osservare, tante sono le idee della LILT per puntare i riflettori su questa tematica.

“La vetrina più Rosa”

Nel programma manifestazioni ed eventi 2020, la Lilt Sezione Sanremo – Imperia ha indetto il

Concorso “La vetrina più Rosa”, rivolto agli esercizi commerciali di Sanremo (eccezion fatta per

quelli alimentari). Le Volontarie dell’Associazione stanno visitando i numerosi punti vendita della

Città dei Fiori, chiedendo l’adesione a questa iniziativa, libera e gratuita, volta a tenere sempre alto

il livello di attenzione sulla prevenzione. Le fotografie degli allestimenti, in cui regnerà il colore

simbolo della lotta contro il tumore al seno e il cartello Lilt del Concorso “La Vetrina più Rosa”

saranno visionate da una Giuria che decreterà le prime tre vetrine più rosa, classificate per

originalità e creatività.

Scoppia il Rosa nella provincia…tra Piazze, fontane e monumenti

Come ogni anno edifici e angoli significativi della provincia si vestiranno della nuance più

femminile per richiamare l’attenzione sull’importanza dei programmi di screening attraverso

l’illuminazione di palazzi, piazze, fontane e dei monumenti artistici più riconoscibili e ad alta

visibilità. Nelle vicinanze sarà apposto un cartello LILT esplicativo per ricordare le finalità

dell’iniziativa. Quest’anno l’invito ad aderire è stato esteso anche ai Comuni medio-grandi, con una

buona risposta. Hanno già confermato molte Amministrazioni Comunali della Riviera dei Fiori e

importanti realtà come Villa Nobel e il Casinò. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti LILT: a

Sanremo, saranno rosa lo “Zampillo”, la statua “la Primavera” in Corso Mombello, la facciata del

Casinò e quella di Villa Nobel su Corso Cavallotti; a Imperia la facciata del Palazzo Civico; a

Ventimiglia il Palazzo Comunale; ad Arma di Taggia la fontana di Piazza Boselli; a Vallecrosia la

Fontana della Piazza della Stazione FS; a Ospedaletti la Fontana dei Delfini e la Fontana Piccadilly.

Quest’anno pink nelle Parafarmacie dell’imperiese

Come ormai da tradizione Rosa LILT nelle Farmacie della provincia, a cui quest’anno si uniranno le

Parafarmacie. Le nostre Volontarie porteranno brochures divulgative e nastrini rosa simbolo della

prevenzione.

Visite senologiche gratuite

Al Palasalute di Imperia e al Palafiori di Sanremo sarà possibile effettuare visite senologiche

gratuite. Contemporaneamente saranno disponibili punti informativi.

Sinergia con il Centro ACAD

Ottobre Rosa 2020 avvia nuove collaborazioni fra la LILT e il Laboratorio ACAD di Sanremo,

nell’obiettivo di dare maggior incisività alla diagnosi precoce con numerosi esami proposti a tutte

le Donne a tariffe agevolate (emocromo – ves – creatinina – azotemia – GOT – GPT – YGT –

colesterolo – HDL – trigliceridi – LDL – glicemia e il test sierologico Covid 19).

Sedi ACAD nella Città dei Fiori: Laboratorio d’Analisi e punto prelievi (Via Matteotti 34), Punto

prelievi di Via Martiri della Libertà 466 e Punto prelievi Corso Garibaldi 82. Per info 0184.532532.

Nella Città dei Fiori fiocchi rosa per ingentilire i bouquet e le composizioni

Ai negozi di fiori di Sanremo la LILT offrirà fiocchetti rosa LILT for Women che potranno così

andare a decorare ogni confezione regalo venduta (pianta o bouquet). Un ulteriore modo per

rammentare una volta di più l’importanza di prenotare visite di controllo.

“Abbandona lo zucchero, lasciati tentare dalla prevenzione”

Le Volontarie LILT porteranno nei bar sanremesi un cestino di nastrini rosa da tenere vicino al

contenitore dello zucchero… l’invito è a “lasciare” la bustina di dolcificante, riducendone il

consumo, e “prendere” invece il Pink Ribbon, simbolo dei corretti stili di vita contro le malattie

oncologiche.

“5° Gala’ di Solidarietà LILT”

Domenica 4 alle ore 12.30 presso il ristorante Rio del Mulino a Rocchetta Nervina si svolgerà il 5°

Galà di Solidarietà organizzato dai volontari della Delegazione LILT di Bordighera. Quota di

partecipazione 35€ tutto compreso (ricco menù e tanta buona musica). Prenotazioni fino a

esaurimento dei posti chiamando la Delegazione LILT Bordighera al tel. 0184 264003 dal lunedì al

venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o il numero 338 9519720 dalle ore 9 alle ore 18.

il13ottobrenonsarapiuunagiornatacomelealtre

Il #13ottobre in Liguria sarà la Giornata regionale di sensibilizzazione sul Tumore al Seno

Metastatico. Il TSM presenta caratteristiche molto differenti dal tumore al seno in stadio iniziale. Il

Consiglio Regionale a giugno, primo in Europa, ha approvato all’unanimità la legge che ha istituito

questa data speciale che rappresenta un’occasione per informare e sensibilizzare alle criticità

specifiche della condizione cronica. Il #13ottobre la Liguria darà voce alle oltre 37 mila pazienti

italiane (donne ma, pur in percentuale minima, anche uomini). Un risultato importante quello

ottenuto nella nostra regione grazie all’impegno di numerose associazioni un gran numero di

persone, una su tutte Deliana Misale Coordinatrice del Servizio LILT “La Rinascita”.

“Passeggiata con i fiocchi”

Domenica 25 ottobre alle ore 14.30 si terrà una camminata non competitiva rivolta a tutti con

partenza da Riva Ligure e che terminerà a Santo Stefano al Mare. La prevenzione primaria ha

l’obiettivo di rimuovere le cause che contribuiscono allo sviluppo di un tumore e fra queste vi è la

scarsa attività fisica. Il regolare esercizio aiuta a mantenere il peso corporeo e riducendo la massa

adiposa. Quindi l’invito è a partecipare numerosi alla “Passeggiata con i fiocchi”.

La Campagna Nastro Rosa del mese di Ottobre è senza dubbio l’azione di sensibilizzazione più

conosciuta della LILT. Ognuno di noi è importante nel ricordare a tutte le donne il ruolo

fondamentale dei controlli preventivi

Per ogni tipo di informazione è possibile rivolgersi alla nostra sede LILT in Sanremo, Corso

Mombello 49 0184/1951700 e presso la Delegazione LILT di Bordighera 0184/264003 dalle ore

9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.

COVID e TUMORI

LE RIFLESSIONI DEL NOSTRO PRESIDENTE DR. CLAUDIO BATTAGLIA

Il Covid-19 ha interrotto gli screening oncologici ora riavviati in diverse Regioni. Ma i due mesi di

stop rischiano di pesare sulla diagnosi precoce dei tumori.

«La ripresa delle attività? Dovrà avvenire prima possibile». Così scriveva l’Osservatorio Nazionale

Screening a fine giugno 2020, il «Grande Fratello» che vigila sull’attività di diagnosi precoce

oncologica, condotta lungo la Penisola. Gli esami necessari – la mammografia per il tumore al seno,

la ricerca del sangue occulto nelle feci per il Tumore del colon retto, l’Hpv-test per il tumore della

cervice uterina – sono stati rimandati nel momento in cui l’Italia si è scoperta epicentro europeo

della pandemia di Covid-19. Per due mesi, mentre Sras-CoV-2 circolava in tutte le Regioni, le

indagini sono state sospese, in quanto non considerate procedure d’urgenza (sebbene inserite nei

Livelli Essenziali di Assistenza). Ma adesso che negli ospedali e negli ambulatori ci si avvia a

recuperare anche tutte le altre prestazioni, occorre far ripartire anche gli screening oncologici.

«Altrimenti nei prossimi anni, a causa del ritardo diagnostico, rischiamo di registrare un aumento

delle morti per cancro», rimarca l’esperto, a capo della struttura di epidemiologia clinica

dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (Ispro) di Firenze.

LO STOP AGLI SCREENING

Dopo che i primi segnali erano giunti già a fine febbraio dalle Regioni del Nord Italia, le più colpite

dalla pandemia, la possibilità per i cittadini italiani di sottoporsi ai tre programmi di screening

previsti dal Servizio Sanitario Nazionale è stata «congelata» ovunque a partire dall’11 marzo. Più

che l’estensione del lockdown all’intero territorio nazionale, è stata la situazione di emergenza

vissuta negli ospedali a suggerire lo stop delle attività. Per due ragioni: la difficoltà nel contenere il

rischio di contagio e il riposizionamento di molti operatori sanitari nei reparti destinati

all’assistenza ai malati di Covid-19. Da qui la decisione di sospendere le attività di primo livello,

consistenti nell’invio delle lettere di invito e negli esami di base: ovvero la mammografia, la ricerca

del sangue occulto nelle feci e l’Hpv-test (o il Pap test). In questi due mesi, invece, sono proseguiti

gli esami di approfondimento, necessari dopo uno screening (effettuato prima dell’arrivo del

coronavirus) dall’esito sospetto. Indagini considerate non differibili.

PERCHE’ LO SCREENING PER IL TUMORE PUO’ SALVARE LA VITA?

COME RIPARTIRE?

Alla luce del lento ritorno alla normalità, in tutta Italia si sta affrontando il tema della riapertura

degli screening. Dal confronto tra i responsabili regionali, necessario per capire quando e come

ripartire, sono nate le indicazioni che l’Osservatorio chiede di applicare in maniera uniforme.

L’obbiettivo è ripristinare ovunque i servizi, rispettando condizioni chiare: dalla sicurezza degli

operatori sanitari all’adozione di misure di prevenzione rivolte agli utenti, dalla riorganizzazione

delle attività in più strutture sul territorio (in modo da evitare assembramenti) a una

rimodulazione che consideri delle priorità da stabilire in base ai livelli di rischio individuale. I primi a

essere richiamati sono stati coloro che, dopo aver ricevuto l’invito, avevano già un appuntamento,

poi annullato a causa del Covid-19. Fondamentali saranno inoltre altri due punti: una massiccia

campagna di comunicazione per informare la cittadinanza della ripresa dei servizi e un

monitoraggio bimensile dell’andamento delle attività.

VERSO UN LENTO RITORNO ALLA NORMALITA’

Ripartenza in sordina, comunque, per due ragioni. La prima è che ci sono altrettanti mesi di

«arretrati» da smaltire. Motivo per cui, chi era in attesa di una chiamata, ha dovuto con ogni

probabilità rassegnarsi all’idea di dover aspettare l’estate inoltrata: se non proprio l’inizio

dell’autunno. O, in alternativa, prenotare privatamente l’esame in questione. La seconda è che,

per diverso tempo, non si potrà organizzare l’attività in «overbooking». Sapendo che esiste un

fisiologico divario tra le prenotazioni e il numero di esami che vengono effettuati, prima del

coronavirus era diffusa la prassi (soprattutto per i due screening femminili) di fissare un numero

maggiore di appuntamenti, in modo da massimizzare l’attività di ogni giornata. Cosa che non

potrà essere fatta d’ora in avanti, dovendo avere come priorità quella di garantire percorsi sicuri. Il

rischio che il numero di esami giornalieri sia inferiore rispetto al passato è dunque concreto.

Quanto allo screening per il tumore del collo dell’utero un’altra possibilità è data dal

completamento del passaggio all’Hpv test, che può essere effettuato con un autoprelievo (cosa

che già si fa in Umbria). Tutte ipotesi al vaglio, che non potranno prescindere però da un maggior

investimento da parte delle Regioni: in risorse umane e strumentazione diagnostica. Altrimenti, ci

vorrà tempo per tornare alla normalità.

A REGIME NON PRIMA DI 18 MESI

Le Regioni in grado di fare previsioni indicano un piano di rientro non prima della fine del 2021.

Tutto ciò immaginando che, lungo la Penisola, non ci sia una ripresa della pandemia. Nel

frattempo, le prime Regioni a riprendere l’attività di screening sono state l’Emilia Romagna e la

Toscana. Molta cautela si è registrata invece nel resto d’Italia, dove con ogni probabilità si

osserverà l’andamento della curva epidemiologica. In Liguria il ripristino dei servizi parte da metà

giugno. Ma le preoccupazioni sono diverse e rimandano alla forza che i servizi sanitari avranno nel

riportare gli screening ai livelli precedenti al coronavirus. Sul piano organizzativo, bisognerà fare

uno sforzo immane per provare a recuperare l’attività di questi mesi.

MAGGIORI PREOCCUPAZIONI PER LE REGIONI MERIDIONALI

Per ragioni diverse, le preoccupazioni di una ripartenza a singhiozzo riguardano tutta l’Italia. In

primis la paura del contagio, potrebbe portare la gente a non presentarsi negli ambulatori e negli

ospedali per sottoporsi agli screening oncologici. Per limitare l’impatto di questo problema,

l’Osservatorio ha già dato indicazioni alle Regioni per rassicurare l’utenza sulla sicurezza degli

ambienti sanitari già nelle lettere d’invito. Per il resto, i timori variano scendendo lungo la Penisola.

Al Nord, dove il sistema è rodato ormai da più di dieci anni, a impensierire sono i segni che il Covid19 rischia di lasciare sull’assistenza sanitaria territoriale e su, come riaccendere un motore spento

per due mesi. Ma i maggiori dubbi attanagliano le aree del Mezzogiorno, dove il numero degli

inviti e quello delle risposte sono atavicamente inferiori. Corriamo il rischio di disperdere tutti i

sacrifici fatti finora per migliorare il servizio e far crescere le adesioni . È bene ricordare che gli

screening sono utili tanto quanto lo sarebbe stato un buon piano pandemico per far fronte al

Covid-19.

La riorganizzazione dell’assistenza oncologica deve andare in tre direzioni: introduzione sempre

più estesa di programmi di telemedicina nei pazienti non più in trattamento e in corso di follow up,

potenziamento della collaborazione con la medicina del territorio e consegna a domicilio delle

terapie orali, seguendo anche questi pazienti in telemedicina. E dovranno ripartire le

sperimentazioni cliniche. La ricerca è fondamentale perché le terapie innovative, insieme ai

programmi di screening, hanno permesso di rendere il cancro una malattia curabile. Nel nostro

Paese, il 60% dei pazienti oncologici è vivo a 5 anni dalla diagnosi. Non possiamo vanificare gli

importanti risultati ottenuti.

E per quanto riguarda gli screening?

I programmi di prevenzione secondaria devono riprendere quanto prima. In Italia, nel 2019, i nuovi

casi di cancro sono stati 371mila. Rispetto al 2018, si è registrato un calo di circa 2.000 diagnosi, a

cui ha contribuito l’efficacia dello screening del tumore del colon retto. Non possiamo

interrompere i programmi di prevenzione secondaria, mirati alla diagnosi precoce non solo cancro

del colon-retto, ma anche della mammella e della cervice uterina. È necessario riprendere quanto

prima anche questa attività. Sappiamo infatti che le possibilità di guarigione sono molto alte

quando le neoplasie sono scoperte in fase precoce, ad esempio sono superiori al 90% nel

carcinoma mammario. Inoltre, gli screening impattano in modo significativo sulla sostenibilità del

sistema, perché consentono di risparmiare risorse che altrimenti sarebbero destinate alla cura di

neoplasie in fase avanzata. Vi è il rischio già sottolineato in questa trattazione, che l’adesione dei

cittadini ai programmi di screening diminuisca, per il timore di contrarre il virus all’interno degli

ospedali. E, se questa situazione dovesse protrarsi a lungo, si potrebbe anche assistere fra qualche

tempo ad un aumento della mortalità per alcuni tumori.

Quale ruolo avranno gli Ambulatori di Prevenzione della Lilt in questa situazione?

Dovranno, se possibile, essere ancora più determinanti e fondamentali, assumendo, in accordo

con le Regioni e le Aziende Sanitarie un ruolo di indirizzo e orientamento per i nostri concittadini.

Andrà spiegato, in accordo con le Reti Oncologiche Regionali come alcuni trattamenti dovranno

continuare a essere centralizzati, ad esempio gli interventi chirurgici più complessi e, in parte,

anche la radioterapia. In questi casi, il centro Hub rappresenta il punto di riferimento (anche per

definire i dosaggi e le modalità del trattamento). La somministrazione della terapia farmacologica

deve, invece, essere disponibile sul territorio, vicino al domicilio.

Nella Provincia di Imperia la collaborazione con l’azienda Sanitaria Locale da anni viene vissuta

nell’ottica della massima collaborazione di cui il mese di Ottobre, mese Rosa per la Prevenzione

dei Tumori Femminili, rappresenta uno degli esempi più significativi di sinergia e di comunicazione

che si concretizza su diversi fronti, ancor più necessari oggi, 2020, allorché gran parte delle risorse

pubbliche sono ancora proiettate alla sorveglianza ed alla gestione della Pandemia e la Lilt con la

precoce e prudente ripresa ormai completa dei suoi ambulatori di prevenzione diventa partner

unico della provincia di Imperia in quest’ambito, essendo l’unica Associazione del terzo settore,

dotata di mezzi e Specialisti propri per l’attività di prevenzione oncologica e pertanto in grado di

“alleggerire” la pressione sulla struttura pubblica nelle età non propriamente di Screening, non

per un giorno o un mese, ma in modo continuativo per tutto l’anno!

Nello specifico possiamo effettuare Mammografie ed Ecografie Mammarie con la visita del

Senologo in tutte le donne che lo richiedono, con una attenzione particolare verso le età non

inserite nel Programma di Screening, dai 35 ai 50 anni ed oltre i 70, quando, è importante

ricordarlo, la Mammografia non deve essere interrotta, ma proseguire almeno con cadenza

biennale.

Le attività presentate per il mese Rosa, nelle nostre intenzioni, dovranno essere il volano affinché

tutte le nostre concittadine non perdano l’occasione di fare prevenzione tutto l’anno!