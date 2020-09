Prosegue e si consolida il progetto di collaborazione tra le due società dell’estremo ponente ligure: il Ventimiglia Basket e la Rari Nantes Bordighera. Le due associazioni sportive ormai da anni lavorano proficuamente con dedizione, impegno e particolare attenzione al settore femminile. Ed è proprio dal desiderio di potenziare un settore come quello della pallacanestro in rosa che nasce il P-PROJECT! La P sta per PINK, proprio perché trattasi di un progetto dedicato esclusivamente alle ragazze. P come PASSIONE per la palla spicchi che ha riunito le due società e che alimenta giorno per giorno la voglia di migliorarsi delle nostre ragazze. P come Ponente, il progetto vanta infatti ragazze provenienti oltre che da Ventimiglia e Bordighera, anche da Ospedaletti e Taggia e punta ad essere un punto di riferimento per tutte le cestiste della provincia di Imperia. Tra gli obiettivi sicuramente vi è l’incremento dei numeri di un settore in difficoltà, che spesso subisce la concorrenza di sport considerati più adatti alla ragazze, il miglioramento tecnico delle atlete e la voglia di gettare le basi per un futuro sempre più rosa. Il gruppo, anche per quest’anno sarà affidato a Larissa Smorto, allenatrice originaria di Reggio Calabria ormai al suo quarto anno nella riviera dei Fiori. Coach Smorto vanta molta esperienza in ambito maschile e femminile, ha partecipato al trofeo delle regioni come allenatrice sia con la Calabria che con la Liguria. Un progetto quindi in mani sapienti che già da anni sta regalando numerose soddisfazioni anche come crescita dei numeri delle ragazze iscritte. Quest’anno la squadra parteciperà al campionato u16, una sfida bella ed impegnativa visto che la maggior parte delle ragazze giocherà sotto età. Ma il sodalizio dell’estremo ponente punta già ad ampliare il numero di squadre in vista dei prossimi anni, arrivando a disputare tutti i campionati giovanili, e perché no, ad avere una prima squadra.

