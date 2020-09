Lui è Thomas Cuneo, tra i più giovani consulenti di Digital Marketing della Liguria. Chiavarese doc, a soli 23 anni Thomas ha già fatto carriera nel marketing online, e conquistato la collaborazione con importanti realtà, compresa un’agenzia di Londra. Ora Thomas ha annunciato un nuovo progetto, cioè “Fügassa Marketing”, la prima agenzia di Digital Marketing interamente dedicata alle piccole e medie imprese liguri. L’obiettivo del progetto Fügassa Marketing è quello di aiutare le piccole attività liguri ad aumentare le vendite grazie agli strumenti del marketing digitale.

L’agenzia è specializzata in strategie di marketing online, tramite canali che si stanno dimostrando i migliori strumenti per il marketing, sia per le grandi aziende che per le piccole-medie imprese.

Thomas finora ha già aiutato con successo decine di attività della Liguria, e alcuni di questi casi studio di successo sono già pubblicati sul sito web www.fugassamarketing.com.

“Sono davvero contento di poter partire con questo progetto. In Liguria gli imprenditori locali hanno un grande bisogno di professionisti che li aiutino ad aumentare le vendite grazie ad internet”, racconta Thomas, che ha iniziato la sua carriera proprio aiutando piccole attività nel Tigullio, per poi lavorare con grandi realtà internazionali.

“Ho iniziato questo lavoro per aiutare gli imprenditori liguri. La nostra è una terra magnifica, abbiamo aziende con storie e valori fantastici che aspettano solo di essere comunicati. Il mio compito è usare il digital marketing per raccontare queste storie e incrementare le loro vendite”, conclude soddisfatto Thomas.

Per saperne di più sul nuovo progetto di Thomas per le imprese liguri si può visitare il sito internet www.fugassamarketing.com.