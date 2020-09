Domenica 27 settembre nella sede sociale della Croce Verde Arma Taggia si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Dorettivo che vede la riconferma come Presidente di Antonio Pizzolla. A seguire, sono stati nominati rispettivamente vice presidente e segretario economo Luca Napoli e Antonella Guidetti. Consiglieri Gaetano Palumbo, Giovanni Licata, Paolo Volpi e Ada Rizzo. La Croce Verde augura a tutti loro un buon lavoro.

Croce Verde Arma Taggia, Antonio Pizzolla confermato come presidente