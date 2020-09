A Nizza la Prefettura ha ancora inasprito le misure di contenimento del Coronavirus nelle Alpi Marittime. Sono vietate le feste studentesche e le “serate d’integrazione” che hanno come protagonisti gli studenti Erasmus ed universitari. Tra le nuove misure anche la chiusura di impianti sportivi e palestre, a parte quelle scolastiche e quelle professionistiche di alto livello. I bar devono chiudere entro le 22 e sono vietate cerimonie e feste familiari in sale polivalenti, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

