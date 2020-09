WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, torna a Diano Marina da giovedì 1 a domenica 4 ottobre. Quest’anno il WindFestival, che a oggi resta l’unico evento di action sport a calendario, si articolerà sul lungomare e sulla spiaggia con regate, competizioni in acqua, esibizioni, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni e prove gratuite di attrezzature. L’evento è organizzato da TF7 Open Sport ASD col patrocinio del Comune di Diano Marina, Assessorato allo Sport e Gestioni Municipali Spa.

Gli organizzatori Valter Scotto e Andrea Ippolito ci dicono che “Con le otto edizioni precedenti il WindFestival si è accreditato come il più grande Expo in Italia dedicato agli action sport di mare e vento. Quest’anno le problematiche causate dal distanziamento sociale ci hanno impedito di replicare la programmazione delle esperienze nel centro cittadino, ma abbiamo predisposto questa nona edizione tornando a concentrarci sul mare: avremo atleti nella top ten mondiale del Windsurf come Alex Mussolini, Bruno Martini, Thomas Traversa, Greta Benvenuti e la giovane promessa della PWA Under 15 Giulio Gasperi. Tutto questo anche grazie alle aziende che hanno confermato il loro supporto con la presenza di oltre sessanta stand dove saranno esposte novità in anteprima e prodotti di ultima generazione.”

Il mare sarà anche il palcoscenico per i contest dedicati allo Stand Up Paddle, lunga distanza e sprint race, una challenge di vela con gli Optimist della Sezione Vela F.I.V. di Diano Marina ed esibizioni di Surf, Kitesurf, SUP, Water Bike e Windsurf Foil con l’ausilio del traino da parte delle moto d’acqua waverunner.

Ogni anno il WindFestival porta con sé discipline e attività paralimpiche nuove che vogliono essere lo spunto per chi non è a conoscenza delle attività che potrebbe praticare nonostante abbia una disabilità. Action 4 Amputees ASD sotto la guida di Francesco Favettini porterà atleti paralimpici del Windsurf come Enrico Sulli (non vedente), Nino Lo Baido (amputato transtibiale) e Tommaso Morandi, windsurfista e giovane atleta plurimedagliato nel nuoto. Confermata la presenza della Granda Waterpolo Ability ASD che disputerà un match contro la squadra ufficiale di Imperia. Gli atleti e gli ospiti, anche protesizzati, potranno inoltre cimentarsi in altre discipline come la pallanuoto, il tiro con l’arco, il pugilato e magari cogliere l’occasione per scoprire una nuova passione nello sport.

Famiglie e bambini avranno l’opportunità di avvicinarsi agli sport acquatici tramite mini lezioni gratuite da 30 minuti oppure dedicarsi alle altre attività in programma a terra coordinate da Simone Capelli come la WindRun, gara podistica amatoriale per adulti e la WindRun Kids per mini-atleti dai 2 ai 13 anni. Gli amanti del trekking potranno scoprire l’incantevole entroterra del golfo dianese scegliendo fra tre percorsi diversi. Per chi invece preferisce tenere i piedi ben saldi sui pedali sono state predisposte escursioni con e-bike (biciclette elettriche a pedalata assistita) con guide esperte e titolate. Il tutto gratuitamente e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La prevenzione, prioritaria in tutti gli sport e ancor di più in quelli acquatici, potrà contare sulla collaborazione della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera che saranno presenti per soddisfare le curiosità dei più piccoli e sensibilizzare i più grandi sulla sicurezza in mare all’interno dell’Emergency Village, nel quale saranno ospiti anche una rappresentanza del corpo dei Carabinieri, le squadre di Croce d’Oro ed Emergency First Responder grazie alle quali si potranno conoscere e sperimentare le manovre di BLS (massaggio cardiaco d’emergenza) e i cani bagnino della Scuola Italiana Cani di Salvataggio S.I.C.S. Sezione Liguria che daranno dimostrazione delle loro straordinarie capacità durante simulazioni di salvataggio nautico.

Il calendario ufficiale con informazioni dettagliate, orari ecc. sarà consultabile per tutta la durata dell’evento sul sito web windfestival.it e presso la segreteria della manifestazione.