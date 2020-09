Oggi alle 15 a Vallecrosia nella Chiesa di Maria Ausiliatrice vengono celebrati i funerali di Dominique Casella, 41 anni, titolare assieme ai familiari del ristorante “Vecchia Ostaia” di San Biagio della Cima. Dominique era molto conosciuta ed apprezzata non solo a San Biagio della Cima, così come nell’estremo ponente ligure.

