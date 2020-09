Nel primo turno del torneo di tennis del Roland Garros a Parigi il sanremese Gianluca Mager, numero 89 Atp, all’esordio nel tabellone principale del torneo ha ceduto in quattro set per 6-4 7-6(4), 4-6, 6-1. Il serbo Dusan Lajovic, numero 24 del ranking, si è imposto in due ore e tre quarti di gioco,

