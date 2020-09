A Genova la dirigenza del liceo linguistico Deledda dopo un caso di positività al coronavirus accertato su uno degli studenti ha deciso di mandare a casa tutti gli studenti e gli insegnanti nel liceo con didattica a distanza al massimo fino all’11 ottobre. Si è deciso di chiudere l’intero edificio che ospita la scuola per permettere un’accurata sanificazione degli ambienti.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta