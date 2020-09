Sono stati condannati i 19 ex consiglieri regionali della Liguria accusati di peculato nell’ambito del processo per le spese pazze in Regione nella legislatura 2005-2010. Gli imperiesi Gabriele Saldo ed Alessio Saso (nella foto) sono stati condannati rispettivamente a 16 e 23 mesi. Il tribunale ha disposto la confisca delle somme contestate. Per l’accusa avrebbero usato soldi pubblici per acquisti personali: dvd, piante, caramelle, brioches, bottiglie di vino e soggiorni in hotel con percorsi benessere.

