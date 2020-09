A Santo Stefano al Mare il nuovo sindaco Marcello Pallini a pochi giorni dalle elezioni ha già assegnato gli incarichi ai consiglieri comunali. Queste le singole deleghe: Maria Teresa Garibaldi: turismo, manifestazioni, rapporti con le associazioni, cultura, arredo urbano; Donato Piccirilli: attività agro-floricole, manutenzioni, verde, rifiuti; Piero Minari: edilizia pubblica e privata, demanio, porti, cantieristica; Alessandro Alleva: commercio e attività produttive; Giorgia Corradi: scuole, asilo, attività per infanzia; Alessandro Bruno: politiche giovanili; Remo Ferretti: sicurezza, viabilità, protezione civile; Valentina Boeri Ventura: patrimonio e trasparenza amministrativa; Matteo Tini: web, marketing, promozione del territorio e turistica; Raffaella Milli: punto donna.

