Dopo il rinvio della gara con la Lavagnese, questa mattina la Sanremese si è ritrovata al Comunale per la ripresa degli allenamenti. Seduta a porte chiuse per i biancoazzurri nel pieno rispetto delle misure Anti Covid. Sono rimasti a riposo gli atleti, tutti asintomatici, che, dopo il test sierologico, sono stati sottoposti al tampone. In merito la Sanremese comunica che la prima parte dei tamponi effettuati ha dato esito negativo. Ora si attende il risultato della seconda parte dei tamponi, che verrà reso noto entro giovedì. Domani è prevista una doppia seduta.

Correlati