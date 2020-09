Ripartono da sabato le proposte di Sui Sentieri del Golfo, l’apprezzatissima iniziativa che ogni anno accompagna turisti e residenti alla scoperta del territorio del Golfo dianese. Sarà come sempre la Guida ambientale escursionistica Luca Patelli (www.lucapatelli.com) ad accompagnare gli appassionati nelle famose escursioni naturalistiche guidate (e gratuite), alla scoperta della natura e dei magnifici panorami che il Golfo Dianese e la Valle Steria regalano tutto l’anno, dalla costa alle montagne, attraverso antichi borghi e mulattiere secolari.

Famoso per le spiagge e il mare, il Golfo Dianese offre storia, natura e scorci unici. Già ai tempi dei romani era venerato come un luogo sacro. Una fitta rete di sentieri e mulattiere ha unito, nel corso dei secoli, la costa con l’entroterra e i passi di collegamento con le valli Impero e Merula, laddove partivano le carovane dirette verso il Piemonte e le regioni alpine. Sentieri che racchiudono la storia della civiltà contadina ligure e che restituiscono oggi al visitatore attento un territorio molto più profondo e autentico di quanto si pensi.

Originariamente pensato per la stagione primaverile-estiva, Sui Sentieri del Golfo – giunto ormai alla ottava edizione – ha riscontrato in questi anni un successo tale da richiedere di ampliare sempre più il calendario, programmando ulteriori escursioni che potessero permettere di esplorare l’entroterra anche in autunno e in inverno.

Le escursioni sono gratuite, è prevista la prenotazione obbligatoria al numero +39 347 600 69 39 (fino a un massimo di 20 partecipanti) ed è richiesta la partecipazione consapevole all’iniziativa, in vista della quale sarà necessario presentarsi dotati di mascherine omologate, oltre ad abbigliamento e attrezzatura tecnica idonea all’escursione (vestiario adeguato all’uscita e alle condizioni climatiche, scarpe da trekking a suola rigida, zaino, borraccia, giacca antipioggia) e acqua secondo necessità.

Sui Sentieri del Golfo aderisce inoltre alla campagna “Io non getto i miei rifiuti”, volta alla sensibilizzazione al rispetto per la natura. Per questo motivo a tutti i partecipanti viene richiesto di gettare i rifiuti negli appositi contenitori e di contribuire al mantenimento della pulizia secondo la propria sensibilità, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il programma predisposto da Luca Patelli con la collaborazione dell’Ufficio IAT e del Centro Sociale Incontro è il seguente:

Sabato 03 ottobre 2020 – Trekking Urbano

Un’escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna, per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, le sue borgate e tutti gli scorci che non si possono notare guardando semplicemente fuori dal finestrino dell’auto.

Durata 3 ore – Distanza 8,5 km – Dislivello 150m – Difficoltà E

Ritrovo ore 15.00 presso Piazza Torre Santa Maria

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Prenotazioni: Luca Patelli +39 347 6006939.

Sabato 07 novembre 2020 – Anello di Costa di Villa

Un’escursione che ci porterà a scoprire l’antica Cervo e il suo territorio fuori dalle mura: una storia nascosta tra macchia mediterranea, pinete e antichi oliveti vista mare; un’esperienza unica tra mare e collina, con panorami mozzafiato.

Durata 4 ore – Distanza 9 km – Dislivello +/- 300m Difficoltà E

Ritrovo ore 14.00 presso l’ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Prenotazioni: Luca Patelli +39 347 6006939.

Sabato 05 dicembre 2020 – Anello di Chiappa

Dalla frazione di Chiappa, a quasi 6 km da San Bartolomeo al Mare, percorreremo l’antica mulattiera verso Andora, scoprendo testimonianze uniche della storia del territorio e panorami magnifici a cavallo delle due valli.

Durata 3 ore – Distanza 8 km – Dislivello 150m – Difficoltà E

Ritrovo ore 14.00 presso chiesa parrocchiale di Chiappa

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Prenotazioni: Luca Patelli +39 347 6006939.

Sabato 26 dicembre 2020 – Diano San Pietro – Monte Lago

Risalendo il crinale da Diano San Pietro tra oliveti e antichi coltivi giungeremo sul balcone del Monte Lago che domina dal suo cuore il Golfo dianese. Un’occasione da non perdere per lasciarsi affascinare dal patrimonio naturale della zona.

Durata 5 ore – Distanza 14km – Dislivello +/- 500m – Difficoltà E

Ritrovo ore 09.30 presso l’ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Prenotazioni: Luca Patelli +39 347 6006939.

Venerdì 01 gennaio – Camminata del Primo dell’Anno

Partendo da Piazza Torre Santa Maria, con la Torre Saracena costruita nella seconda metà del 1500, cammineremo lungo un percorso che, oltre a far scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, sarà di buon augurio per iniziare l’anno col piede giusto.

Durata 2 ore – Distanza 4 Km – Dislivello 100m

Ritrovo ore 14.30 presso Piazza Torre Santa Maria

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Prenotazioni: Luca Patelli +39 347 6006939.

Martedì 02 febbraio – Trekking della Candelora

In occasione della tradizionale Fiera della Candelora, ripercorreremo antiche vie che portano a borghi, orti, chiesette e campagne, per immergerci a pieno nell’atmosfera di una festa contadina che esiste da più di 300 anni e godere di scorci davvero suggestivi.

Durata 3 ore – Distanza 8,5 km – Dislivello 150m – Difficoltà E

Ritrovo ore 09.30 presso Piazza Torre Santa Maria

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Prenotazioni: Luca Patelli +39 347 6006939.

Domenica 27 Settembre si è svolta la Coppa della Commissione Sportiva, una 18 buche quattro palle stableford.

Coppa Commissione Sportiva

Domenica 27 settembre 2020

18 buche 4 palle m.p. stableford

1° Lordo Lorenzo Guidotti – Filippo Anfosso 39

1° Netto Paolo Valsecchi- Fabio Marangon 46

2° Netto Giovanni Rivò – Marco Damonte Prioli 46

3° Netto Maurizio Del Torto – Alberto Bressani 46

1° Senior Luca Periotti – Roberto Cuccolini 46

Sabato 3 Ottobre e Domenica 4 Ottobre si terrà la Best 18 Golf Trophy 2020, una 36 buche stableford tre categorie.