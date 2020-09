Prende il via l’attività della Scuola Calcio Orange 2020/2021. Due appuntamenti settimanali dedicati ai piccoli calciatori delle annate 2013, 2014 e 2015. I tecnici e lo staff dell’Ospedaletti saranno a disposizione dei giovani atleti e delle loro famiglie per ogni informazione in merito all’attività.

Due gli appuntamenti alla settimana: il mercoledì alle 17 nella struttura coperta e protetta del ‘Pala Barabino’ di via Barabino a Sanremo e il sabato dalle 10 al campo ‘Ciccio Ozenda’ in strada Vallegrande a Ospedaletti.

La quota di iscrizione stagionale è di 150 euro (non comprende il kit ufficiale orange firmato Kappa).