A Genova ogni giorno spillavano soldi per il caffè o la birra ad un ragazzo disabile di 17 anni. Il giovane alla fine è riuscito a denunciarli ai Carabinieri. I militari hanno denunciato un operaio di 21 anni, di origini rumene, e un ragazzo di 15 anni. Un ragazzino, di soli 13 anni, non è imputabile.

