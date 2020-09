In Liguria i casi Covid sono aumentati di oltre 15 volte da fine giugno sulla base dei dati del Ministero della salute rielaborati dalka Federazione dei medici internisti ospedalieri. Tra il 29 giugno e il 5 luglio in Liguria c’erano 4,84 casi di Covid ogni 100mila abitanti, Dal 14 al 20 settembre l’incidenza dei casi sulla popolazione è salita a 75,17. I focolai attivi a inizio estate erano 6, ora sono 19. L’indice di contagiosità è salito a 1,05, sopra la soglia di sicurezza.

In Liguria i casi Covid aumentati di oltre 15 volte da fine giugno