L’Asl 1 Imperiese anche e soprattutto in funzione dei contagi a scuola si sta attrezzando per effettuare 200 tamponi al giorno attraverso i “drive through” allestiti in ciascuno dei tre distretti tra Ventimiglia, Sanremo e Imperia per un totale di 600. Le indagini epidemiologiche scolastiche hanno la priorità rispetto ad altre per individuare subito i contatti stretti di una persona positiva, sulla base degli elenchi di compagni di classe, insegnanti e personale, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

