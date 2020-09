Sempre più vicina la ricostruzione del pontino tra gli scogli davanti alla chiesetta di Sant’Ampelio, a Bordighera. E’ stata infatti firmata oggi, a Palazzo Garnier, la convenzione tra il Comune ed il signor Marco Garzoglio, che si è generosamente offerto di effettuare i lavori a sue cure e spese.

La nuova passerella sarà realizzata in base al progetto elaborato dall’ingegner Giuseppe Andrea Campagna ed approvato dalla Giunta Comunale nel giugno scorso. Posizionamento e dimensioni saranno le stesse dell’opera preesistente, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle attuali norme e con gli accorgimenti opportuni di sicurezza.

“Sono profondamente riconoscente a Marco Garzoglio per la sua scelta di spendere competenza, tempo e risorse per restituire alla Città uno dei suoi simboli, distrutto dalla mareggiata di fine 2018.” ha dichiarato nell’occasione il Sindaco Vittorio Ingenito.

