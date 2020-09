Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, sta elaborando con i suoi collaboratori un’ordinanza che ripristinerà l’obbligo di utilizzo della mascherina nel territorio comunale per gli spostamenti delle persone anche all’aperto. Pesanti le sanzioni previste. Maggiori dettagli quando il documento sarà effettivamente approvato.

Di seguito le precisazioni dell’amministrazione

Oggi riunione tra Amministrazione e associazioni di categoria dei commercianti, anche i mercatali. Esaminata l’ordinanza del Ministro Speranza. Nessuna ordinanza ancora in vigore sull’uso della mascherina anche all’aperto ma se ne è parlato marginalmente nell’incontro di oggi. Lavoriamo sull’ordinanza domani hanno dichiarato dall’amministrazione. Oggi invece vi è stata una proficua riunione tra i rappresentanti delle associazioni di categoria sull’ordinanza Speranza che aveva gettato nel panico tutti gli operatori di confine e che ad oggi viene interpretata secondo la linea data da subito dall’Amministrazione Scullino. I francesi possono venire a comprare a Ventimiglia usando le precauzioni dovute, i frontalieri possono andare a lavorare con serenità sempre senza abbassare la guardia per evitare la diffusione del Covid-19.

Riteniamo, sostiene il sindaco Scullino, che la Prefettura possa approfondire e avvallare, se del caso, l’interpretazione più favorevole che se asintomatici dette restrizioni non si applicano per i casi previsti dall’art 6, commi 6 e 7 del D.P.C.M. 07/08/2020, e specificatamente:

a) ai lavoratori transfrontalieri

b) a soggetti italiani o stranieri che transitino nel territorio nazionale per un periodo non superiora alle 36 ore (a scopo turistico o commerciale);

c) agli studenti per la frequenza nello stato diverso da quello di abitazione o dimora con rientro ogni giorno o almeno una volta la settimana.

All’interno della discussione si è condiviso che la sicurezza sanitaria rimanga al primo posto e i commercianti di Ventimiglia si sono resi disponibili a contribuire a garantire detta sicurezza anche a discapito di qualche cliente. La città è e deve rimanere sicura, questo è quanto condiviso da tutti, è sarà il biglietto da visita vincente per tutti quelli che vivono e si recheranno a Ventimiglia.. Quindi il sindaco ha preannunciato che interverrà con delle ordinanze specifiche tra le quali l’uso della mascherina sempre anche solo per passeggiare a Ventimiglia, francesi e non.

L’ordinanza è allo studio degli uffici insieme a quella sugli orari di apertura delle attività serali al fine di evitare assembramenti pericolosi.