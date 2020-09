È un programma intenso e ricco di attività di servizio quello che i soci del Lions Club Ventimiglia hanno approvato nel corso dell’assemblea d’apertura tenutasi nei giorni scorsi. “Si tratta – precisa la Presidente Rosalina Facchi – di un programma condiviso, frutto dell’apporto di idee e suggerimenti che ogni socio ha potuto proporre in occasione dei numerosi incontri che hanno preceduto l’assemblea, sempre nell’ottica di analizzare i bisogni del territorio e provvedere a soddisfarli”. “Bisogni che quest’anno sono acuiti dall’emergenza Covid ed ai quali abbiamo già iniziato a rispondere con la fornitura di buoni libro per le famiglie in difficoltà”, aggiunge il responsabile delle attività di servizio, Dario Bassani. Nel programma sono previste attività ormai “classiche” (screening sanitari, Progetto Martina per educare i giovani ad un corretto stile di vita, dono del tricolore ai ragazzi delle elementari, solo per citarne alcune) ma sarà costante l’impegno verso il territorio e pronta la risposta verso nuove emergenze sanitarie e sociali che dovessero presentarsi. In ogni caso, anche questo sarà un anno che vedrà tanti soci del Lions Club Ventimiglia impegnarsi, con l’obiettivo di rispondere, insieme a circa un milione e mezzo di Lions presenti nel mondo, alle necessità locali e globali.

Correlati