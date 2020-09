L’asilo nido privato di Vallecrosia è stato chiuso dopo che una delle educatrici è stata trovata positiva, asintomatica, al Covid. A scopo cautelativo sono stati messi in quarantena i piccoli seguiti dall’operatrice. Sono già partiti gli interventi di sanificazione dei locali e si attende l’esito dei tamponi.

Vallecrosia, educatrice positiva al Coronavirus: chiuso un asilo nido per interventi di sanificazione