Il tennista armese Fabio Fognini a Parigi è stato eliminato al primo turno del torneo del Roland Garros. E’ stato sconfitto in quattro set dal kazako Mikhail Kukushkin, numero 88 del mondo, per 5-7, 6-3, 6-7 (1-7), 0-6. Il rendimento di Fognini è stato condizionato da un infortunio capitatogli durante il tie-break del terzo set.

