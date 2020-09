Domenica 11 ottobre le canne dell’organo della Confraternita della SS. Trinità (i rusci), costruito nel 1877 da Paolo Mentasti e figli, torneranno a risuonare nella chiesa dell’omonima Confraternita a Taggia.

L’intervento, seguito dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona e dall’ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, ha riguardato sia la parte fonica che gli elementi di contenimento e corredo, cassa e cantoria, secondo le più avanzate tecniche di conservazione e restauro.

I lavori, durati più di un anno e finanziati dai contributi della C.E.I., dal Comune di Taggia, dalla Diocesi di Ventimiglia Sanremo, da donatori privati e da molti parrocchiani, sono stati eseguiti per quanto attiene il comparto strettamente strumentale, dalla ditta di Organari restauratori MARZI ITALO snc di Stefano, Marco e Giovanni MARZI , di POGNO in provincia di Novara, e hanno interessato le circa 1000 canne che compongono questo gioiello d’arte e tecnologia, oltre che il complesso apparato di trasmissione meccanica e manticeria. Mentre i lavori di restauro sulla Cassa e la cantoria sono stati eseguiti dal Laboratorio Bonifacio Riccardo di Sanremo, provincia di Imperia. L’organo sarà inaugurato, domenica 11 Ottobre alle ore 16:00, con il concerto del maestro Giorgio Revelli (ingresso libero). Stante la peculiarità dell’organo Mentasti, il repertorio del concerto di inaugurazione è stato specificatamente scelto per valorizzarne a pieno le sonorità e i molti effetti speciali. Lo strumento infatti è dotato anche di grancassa, campanelli, rulli di timpano e altro ancora.