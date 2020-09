Doveva fare un provino per il Torino ed era stato sottoposto a tampone, risultando positivo. Per un ragazzo di terza liceo scientifico del Cassini di Sanremo, per i suoi compagni di classe, per sei insegnanti e per tutta la Juniores della Sanremese (squadra in cui gioca) è scattata la quarantena di 14 giorni. Viene prescritta in modo sistematico anche agli allievi e agli insegnanti sempre considerati contatti stretti di positivi, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

