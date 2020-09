Uno studente del “Liceo Cassini” di Sanremo è risultato positivo al Coronavirus. Cosa che ha fatto scattare il protocollo previsto da Asl e Ministero della Salute che prevede isolamento del positivo e quarantena per le persone venute a stretto contatto, tra le quali i compagni di classe che ora sono in sorveglianza attiva.

Sanremo, uno studente positivo al “Liceo Cassini”: classe in quarantena