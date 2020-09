Il servizio di banda ultra larga, che può arrivare sino a 1000Mbit, raggiunge da oggi il Liceo Cassini ed altri quattro istituti scolastici di Sanremo (Colombo, Marconi, Pascoli, Volta) grazie ad una convenzione tra Sistel e Comune di Sanremo nella quale il Comune mette a disposizione i propri asset per far passare la fibra (alcuni tratti in fibra ottica spenta del circuito del Comune, cavidotti, palificazioni, passaggi in facciata, pubblica illuminazione, …) e Sistel realizza tutta l’infrastruttura per fornire la connettività.

Questa soluzione consente alle scuole di poter beneficiare di una connessione potente sia per l’uso quotidiano che per avviare gli studenti alle attività di DAD Didattica a distanza, attività oggi di primaria e fondamentale importanza.

Al momento Sistel è il primo operatore a proporre questa attività a Sanremo e in provincia di Imperia.

“Auspico – afferma Danilo Laura, patron di Sistel Telecomunicazioni – di poter diffondere questa iniziativa ad altri istituti ed attività imprenditoriali nelle prossime settimane”.

