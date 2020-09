Dopo una scenata di gelosia ha aggredito l’ex fidanzato sul posto di lavoro, una casa di riposo nel centro di Genova. La polizia ha arrestato un 28enne ecuadoriano, che da mesi perseguitava e picchiava la ex fidanzata. Il giovane, secondo quanto ricostruito, ha sfondato la porta della struttura e ha dato due pugni in faccia alla donna, spingendola contro una specchiera. Agli agenti la donna ha mostrato centinaia di messaggi di minacce inviati dall’ex.

