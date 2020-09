Il Genoa comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti del team e staff tecnico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione. Tra i 14 casi segnalati ci sono quelli già noti di Mattia Perin e Lasse Schone. Ieri pomeriggio il Genoa ha perso 6-0 al San Paolo contro il Napoli, mentre il suo prossimo impegno sarebbe 3 agosto a Marassi con il Torino.

