La Guardia Costiera ha sequestrato un porticciolo privato, una piscina e l’annesso piazzale, antistante il residence di Capo Pino, a Sanremo. Il condominio, che usava piscina e piazzale è estraneo alla vicenda. Le aree sottoposte a sequestro sono di pertinenza del residence, ma erano in concessione esterna. Il porticciolo era da tempo in disuso. Nella seconda metà del secolo scorso, quando c’erano un locale notturno e un ristorante, attraccavano imbarcazioni di artisti personaggi celebri.

