È mancato questa notte a causa di un malore improvviso Riccardo Di Falco. Chef e ristoratore appassionato, aveva animato il Golfo dianese con la sua professionalità. È stato un artista, la passione per la fotografia lo ha confermato. Persona molto sensibile, Riccardo Di Falco era molto legato al ricordo della meravigliosa moglie Anita, della quale parlava sempre con grande affetto e trasporto. Lascia due figlie, Tiffany e Desirée, e due nipoti. Alle ultime elezioni amministrative si era candidato con la lista “Il tuo paese”. “Esprimo – dice il Sindaco Valerio Urso – le mie più sincere condoglianze alla famiglia per la perdita di una persona che era cara a tutti e che ci mancherà molto, anche a nome della Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare e di tutta la cittadinanza”.

San Bartolomeo al Mare, cordoglio per la morte di Riccardo Di Falco, chef e ristoratore