Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Ritorno quarti di finale

Torfit Langhe e Roero Canalese-Olio Roi Imperiese 11-7

Come all’andata di Dolcedo, così nel ritorno di Canale, la Torfit Langhe e Roero Canalese di Bruno Campagno batte 11-7 la Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa e si qualifica per le semifinali della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba.

Domenica 27 settembre ore 15.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Barbero Virtus Langhe

Intanto, è stato fissato per lunedì 28 settembre, alle 20.30, nello sferisterio di Dogliani, lo spareggio tra l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto e l’Araldica Pro Spigno di Marco Battaglino. All’andata di Castagnole delle Lanze aveva vinto la quadretta astigiana per 11-3, mentre nella partita di ritorno a Spigno Monferrato si erano imposti gli alessandrini per 11-10. Prenotazioni sul modulo on line docs.google.com, oppure ai numeri 338-89.51.528 (Castagnole delle Lanze) o 328-59.80.407 (Pro Spigno, anche whatsapp).

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Spareggio quarti di finale

Lunedì 28 settembre ore 20.30

a Dogliani: Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno