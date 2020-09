“Un esempio per tutti, un coraggio che solo i veri eroi sanno dimostrare. Aurelio Visalli, secondo capo della Guardia costiera di Milazzo, ha perso la vita per salvare qualcun altro: un ragazzo di appena 15 anni che rischiava di annegare. Una grande prova di valore di cui la sua famiglia e tutto il Paese devono andare orgogliosi. Ai suoi cari e al corpo della Guardia costiera vanno la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze in questo momento doloroso”. Lo ha scritto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

