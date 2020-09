Giulia Borgonovo, 24enne studentessa originaria di Vallecrosia, con 110 e lode ha conseguito la Laurea Magistrale in Neuroscienze, all’Università di Pisa.

Nata a Sanremo il 6 luglio ’96, ha vissuto sino a 10 anni a Vallecrosia, dove ha frequentato la ormai ex scuola dell’infanzia ed elementare Maria Ausiliatrice. Si è poi trasferita nel 2006 a Genova per motivi di lavoro dei suoi genitori. Nel capoluogo di regione nel 2015 si è diplomata al Liceo Classico Mazzini con 100/100. Dal quarto anno di liceo, dopo aver letto una rivista scientifica per ragazzi, ha capito di voler studiare e specializzarsi nelle neuroscienze. “Il cervello e i misteri che lo riguardano mi hanno da sempre affascinato – racconta Giulia – Così nel 2015 mi sono iscritta al Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie all’Università di Genova, nella speranza di poter apprendere meglio le basi biologiche e chimiche per affrontare una successiva specializzazione”.

Nel 2018 la Borgonovo ha ottenuto la Laurea Triennale in Biotecnologie con 110/110 con lode. Nel settembre 2018 si è trasferita a Pisa per frequentare il Corso di Laurea Magistrale in Neuroscienze, tenuto in lingua inglese. Sempre nel settembre 2018 è stata ammessa (previo concorso) alla Scuola Normale Superiore di Pisa, nella Classe di Biologia, della quale è tuttora Allieva Ordinaria. “Essere studenti dell’Università e parallelamente Allievi alla Normale significa frequentare in contemporanea più corsi e avere più esami da affrontare, con obblighi didattici piuttosto restrittivi, ma resta comunque un grandissimo onore per quanto mi riguarda” spiega la Borgonovo.

Mercoledì scorso, il 23 settembre, ha ottenuto la Laurea Magistrale in Neuroscienze con votazione 110/110 con lode. La discussione della tesi e la proclamazione si sono tenute online tramite uuna piattaforma di videochat. Giulia, gli altri candidati, i professori in commissione ed il pubblico erano tutti collegati da casa propria.

“Spero che la mia storia possa essere di esempio per tutti quei ragazzi disposti a studiare molto e a impegnarsi per ottenere quello che desiderano in ambito lavorativo ma che alle volte possono essere scoraggiati dal contesto – sottolinea Giulia – Una curiosità sempre accesa in qualsiasi ambito è lo spirito con cui affronto le mie giornate. Mi ripeto spesso la frase di Steve Jobs “Stay hungry, stay foolish”. Vorrei che i ragazzi più giovani di me si avvicinassero al mondo della Scienza e della Ricerca, che non si lasciassero scoraggiare dai pochi fondi e dalle difficoltà tecniche e competitive, ma che si lascino invece trasportare dalla bellezza della Scienza. In questi due lunghi anni di sacrifici e tante ore di studio, non mi ero di certo immaginata di ottenere online la mia laurea, con annessi tutti i problemi di connessione internet. Tuttavia, trovo giusta questa modalità di comunicazione in un momento delicato come quello che stiamo vivendo ora: ridurre la possibilità di contagi deve essere la priorità di tutti”.

“La mia tesi di Laurea Magistrale riguarda lo studio di una possibile molecola terapeutica per combattere una rara malattia del neurosviluppo chiamata Sindrome di Rett, che colpisce principalmente le bambine e che porta ad una morte estremamente prematura dei bambini maschi che ne sono affetti – spiega la 24enne neo laureata – Ho iniziato a studiare questa molecola sotto la supervisione del Professore Antonino Cattaneo e della Professoressa Simona Capsoni, che mi hanno seguito in laboratorio per i 5 mesi precedenti al lockdown. Dal 1 novembre 2020 sarò ufficialmente una studentessa di Dottorato in Neuroscienze alla Normale di Pisa, sotto la supervisione dei suddetti Professori, per continuare la mia attività di ricerca nello stesso ambito. Affronterò quindi un percorso della durata di 4 anni e che mi introdurrà ancora più da vicino nel mondo della ricerca sulle neuroscienze. Spero di poter organizzare un’esperienza all’estero di 1 o 2 anni, per accrescere il mio bagaglio culturale, e poi tornare in Italia per lavorare come ricercatrice”.

“Fare ricerca scientifica è un privilegio e un’opportunità unica – conclude la studentessa originaria di Vallecrosia – Riuscire anche solo a contribuire in minima parte all’accrescimento delle nostre conoscenze sul mondo che ci circonda è un grande onore. I misteri da scoprire e da risolvere sono ancora tantissimi e più dati si raccolgono più ci rendiamo conto di quanto poco sappiamo”.