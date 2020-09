IMPERIA – BRA: CRONACA MINUTO PER MINUTO

Lo stadio ‘Nino Ciccione’ ospita Imperia-Bra per la prima giornata di Serie D del Girone ‘A’.

Prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’arbitro De Santis.

IMPERIA – BRA: PRIMO TEMPO

13′ prima occasione della partita. Il terzino destro dell’Imperia Sassari ruba il pallone sulla trequarti, dialoga con Gnecchi e va al tiro che termina sopra alla traversa.

18′ Imperia in vantaggio con un bellissimo pallonetto di Capra. Paolo Calderone lancia in profondità l’attaccante che batte il portiere in uscita con una bellissima traiettoria a spiovere.

21′ Capra si procura una punizione dai 25 metri che però calcia a lato

22′ risponde il ’10’ del Bra, Cardore, con un piazzato che Dani mette in angolo.

29′ Sassari sfiora il raddoppio. Sulla fascia sinistra, Capra salta l’uomo e crossa per il ‘2’ nerazzurro che impegna severamente il portiere ospite.

30′ sul corner seguente, De Bode in tuffo manda di poco fuori.

36′ pareggia il Bra con Bongiovanni. Cardore sulla fascia salta l’avversario e regala un assist al compagno che va soltanto spinto in rete.

40′ Bra in vantaggio. Ancora Cardore passa sulla destra e mette in mezzo un tiro-cross che Scannapieco devia nella propria porta.

44′ il primo tempo si chiude con una punizione di Capra che va alta sopra alla traversa

IMPERIA – BRA: SECONDO TEMPO

46′ doppio cambio per l’Imperia. Fuori Calderone e Travella, dentro Malltezi e Malandrino

49′ subito pericolo il Bra con Cardore che calcia alto.

53′ Imperia spinge alla ricerca del pari: Martelli crossa basso ma Guerci blocca

57′ prima ammonizione del match: è per Reeb del Bra.

63′ si accende la partita e volano i gialli. Prima ammonizione contemporanea per Giglio e Tuzza.

63′ Imperia reclama un rigore. Il pallone rimbalza in area e Olivero controlla: i nerazzurri protestano per un fallo di mano. Nella situazione viene ammonito Virga.

65′ De Bode riceve l’ammonizione per fallo sull’attaccante avversario

72′ Imperia vicinissima al pari. Guerci esce male su corner, Sassari rimette in centro ma Cassata centra clamorosamente la traversa a porta sguarnita.

74′ immediata risposta del Bra: il tiro di Cardore sfiora il palo

76′ Sassari si invola sulla sinistra ma non riesce ad angolare il tiro e Guerci para.

79′ ancora Sassari sfiora il pari. Il ‘2’ dell’Imperia lotta in centro all’area e arriva sul pallone di testa ma Guerci è ancora prodigioso.

79′ discesa sulla destra dell’ala piemontese, la palla viene messa in centro ma Virga riesce a spazzare nei pressi della linea di porta.

80′ contropiede del Bra con Campa

86′ ammonito Saltarelli

76′ Sassari grande azione ma mette basso e para portiere 79′ sassari di testa 79′ sala virga su discesa del 17 bra

80′ Dani salva di piede sul destro di campagna. L’attaccante si invola ma viene ipnotizzato da Dani

87′ il miracoloso Dani salva l’Imperia. Marchisone, in contropiede, pesca Campagna in centro all’area ma Dani è prodigioso con un intervento disperato.

90’+2 punizione dal limite dell’area di Capra ma il portiere blocca.

90’+3 angolo di Capra che per poco non beffa Guerci

90’+4 partita finita. Imperia-Bra 1-2

IMPERIA – BRA : IL TABELLINO

IMPERIA – Dani; Scannapieco, De Bode, Virga; Sassari, Martelli (70′ Martelli), Giglio cap., Gnecchi (86′ Fazio), Travella (46′ Malandrino); Capra, Calderone (46′ Malltezi). All.: Lupo

BRA – Guerci; Olivero (80’Bruno), Rossi cap.,Santarelli, Reeb; Magnaldi, Tuzza, Capellupo (66′ Daqoune); Cardore, Merkaj (70′ Campagna), Bongiovanni. All.: Daidola

Marcatori: 18′ Capra (I); 36′ Bongiovanni (B); 40′ aut. Scannapieco (I)

Ammoniti: Reeb, Tuzza, Saltarelli, Bruno(B) Giglio, Virga, De Bode(I)

Note: un minuto di silenzio in memoria dell’arbitro De Santis. Nel secondo tempo, assegnati 4 minuti di recupero.