Al fine di evitare che circolino voci non corrette confermiamo che è risultato positivo, a Ventimiglia, una bambino frequentante la classe quinta della scuola di Via Roma. E’ infondata invece la voce che venga chiusa la scuola. L’ASL1 è già attiva sul caso e sarà seguita la prassi da utilizzare in questi casi, come già utilizzata in casi simili a Ventimiglia e in altre scuole della provincia. In via precauzionale quindi tutti i bambini della stessa classe, come gli insegnanti e tutti coloro che sono stati a stretto contatto con il bambino positivo saranno monitorati e sottoposti al tampone. Sappiamo bene che non siamo fuori dal pericolo di essere aggraditi dal Covid-19 ed è per questo che l’invito alla massima prudenza è assolutamente d’obbligo. L’amministrazione Scullino invita nel frattempo ad assumere le precauzioni necessarie è cioè indossare la mascherina, mantenere le distanze interpersonali e lavarsi spesso le mani. Lunedì in un incontro già previsto con le associazioni dei commercianti e di giunta verrà comunque valutata l’assunzione di misure più restrittive e l’emanazione di un ordinanza sindacale che vada nella direzione della continuità della prevenzione della diffusione del virus.

