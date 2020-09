Dopo la chiusura del campo di accoglienza del parco Roja a Ventimiglia, nella zona di confine sarà allestito un centro di transito dedicato ai migranti. Nel vertice di ieri in Prefettura si è parlato del la possibilità di realizzare un centro di transito nella provincia di Imperia, per venire incontro ad eventuali situazioni di criticità al confine. Sarà dunque sottoscritto quanto prima un protocollo di intesa per iniziare un nuovo percorso nella gestione dell’arrivo di migranti a Ventimiglia.

