RADUNO BARCHETTE IN RIVIERA

PROGRAMMA SABATO 26 SETTEMBRE

-h. 9.15: dopo colazione in hotel, ritrovo presso il parcheggio a noi riservato con i nuovi arrivati, e giro scalda-muscoli con le nostre “barky” verso Bordighera, città delle palme che tanti scrittori ed artisti ha ispirato (Monet tra tutti), con preliminare giro (senza sosta) dello storico Circuito cittadino di Ospedaletti;

-h. 10.30-12.00: arrivo in parata a Bordighera, raggruppamento in parcheggio fronte mare a noi riservato, saluti dell’Amministrazione comunale e tempo libero per visita della città (lungomare, centro storico, Villa Regina Margherita, shopping)

-h. 12.00: partenza alla volta del ristorante “Rio del Mulino” nella fresca Val Nervia, con piacevole incontro di amici possessori di magnifiche auto d’epoca e da rally (che ci “scorteranno” nel raid pomeridiano sulle strade del rallye di Sanremo), e foto di gruppo prima di pranzare (1 stampa di questa foto insieme sarà consegnata ad ogni equipaggio a cena!).

-h. 12.45-15.00: pranzo con menù tipico dell’entroterra, accompagnati da una mostra fotografica di Gerry Salerno, consegna ricordo agli amici che ci scorteranno ed estrazione gadget che vi lasceranno a bocca aperta!

-h.15.00: LE STRADE DEL RALLYE! Partenza per un circuito ad anello di circa 60km, ad annusare l’odore del mitico Rallye di Sanremo, tra boschi verdeggianti, scorci di mare e le affascinanti strade di tante PS… Con una ghiotta culturale tappa intermedia, che trovate qui sotto.

-h. 15.30-16.45: lungo il percorso, sosta per una visita guidata, con osservazione, dell’Osservatorio Astronomico G.D. Cassini di Perinaldo, dove nacque il celebre astronomo, al quale è intitolato un tratto del meridiano che attraversa il paese.

-h. 16.45-18.00: la seconda parte del giro ad anello che, attraverso le strade del rallye ci porterà dritti a Dolceacqua, perla della Val Nervia, visitatissima in ogni stagione.

Qui ci raggrupperemo in una piazza centrale a noi riservata.

-h. 18.00-19.00: Dolceacqua. Dopo i saluti dell’Amministrazione Comunale, avremo tempo per una visita al delizioso borgo, con il suo caratteristico ponte ed il Castello Doria, e possibilità di acquisto specialità del posto e souvenir;

-h. 19.15-20.00: rientrati a Vallecrosia e lasciate al sicuro le nostre auto, avremo tempo per rilassarci, e per chi vuole gustare un delizioso gelato artigianale presso gelateria Festival, sponsor del raduno, che ne offrirà uno ad ogni equipaggio.

-h. 20.15: partenza per Sanremo, per una cena insieme in nota pizzeria locale, per deliziarci con una pizza napoletana DOC! A seguire, serata libera per chi avrà voglia di conoscere la città del Festival o semplicemente divertirsi in relax (centro storico, Teatro Ariston, lungomare, Casinò)

PROGRAMMA DOMENICA 27 SETTEMBRE

-entro le h. 9.15, colazione e check-out in hotel, e ritrovo al parcheggio a noi riservato.

Ci attende l’ultima ma molto intensa ed affascinante giornata, a Montecarlo!

-h.9.30: dopo un veloce briefing (il Principato è molto particolare, alcune avvertenze sono d’obbligo!), giro panoramico che, attraverso le magnifiche coste e lungomare di Ventimiglia, Menton, e Cap Martin ci porterà a questa meta, sempre affascinante, intensa e varia.

-h. 11.00-13.45: dopo una breve ma doverosa sosta per farvi ammirare dall’alto il colpo d’occhio unico del Principato, parcheggeremo le barchette a Port Hercule, punto centralissimo e strategico(stiamo verificando la possibilità di realizzare una foto di gruppo nella cornice di Montecarlo, cosa non semplice!). Viste le difficoltà logistiche e relative al COVID, abbiamo deciso di lasciarvi liberi di scegliere come trascorre il tempo disponibile. Infatti ci vorrebbe molto più tempo per una visita completa, e preferiamo, con una mappa del Principato che riceverete tutti, indicarvi le cose più interessanti da fare e vedere (e sono davvero tante!), così ciascuno potrà decidere in base ai propri gusti. Volevamo fortemente fare una visita guidata al Palazzo del Principe, che avrebbe meritato il nostro tempo, ma per ragioni di sicurezza a seguito del COVID resterà chiuso fino al 2021… Ma non preoccupatevi, avrete solo l’imbarazzo della scelta!!!

-h.13.45-15.45: ritrovo presso il ristorante in cui pranzeremo, in una tranquilla piazzetta della Città Vecchia, adiacente alla Cattedrale, in cui concluderemo il nostro speciale raduno per i 25 anni delle nostre bimbe! A fine pranzo, avremo una torta speciale con foto stampata, realizzata apposta per noi…una vera ciliegina sulla torta!

Cosa desiderare di più?

-dopo le 15.45: ci salutiamo, con un velo di tristezza ma strafelici di aver realizzato, malgrado le difficoltà di quest’anno maledetto, un bell’evento celebrativo del 25°.