Un grande successo l’ultima opera legata alla promozione della Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza, con prefazione della Associazione Giuseppe Biancheri e dell’Istituto di Studi Liguri, a cura di Alzani Editore. Danila Allaria e Ivano Ferrando, escursionisti da lunga data, in questo libro-guida.

“In treno e a piedi alla scoperta della Val Roia” raccontano di percorsi che hanno sempre come base di partenza una delle stazioni della “Ferrovia delle Meraviglie”, la storica linea che il volume intende difendere,valorizzare e far conoscere sempre più.

Gli autori propongono 30 particolareggiatissimi itinerari – base, che si possono percorrere a piedi, in modo autonomo, corredati di cartine dettagliate, arricchiti con interessanti variazioni. Oltre ad un dettagliato e scrupoloso racconto dei percorsi, gli autori accompagnano il lettore alla scoperta delle bellezze naturali, archeologiche ed architettoniche di cui è ricca questa stupenda e misconosciuta valle, nonché alla lettura degli eventi storici che l’hanno attraversata. Una guida ricca di notizie centifiche, storiche, culturali, con dettagli ricercati e verificati puntualmente e personalmente dagli autori, dopo anni e anni di attraversate nelle diverse stagioni e da ricerche effettuate negli archivi storici. Dopo i primi appuntamenti estivi, continua anche ora la presentazione della guida in presenza degli autori. Dopo Airole, Bordighera è il momento del paese di frontiera, che ospita una importante stazione. Sabato 26 settembre alle 15 appuntamento ad Olivetta San Michele presso il palazzo comunale.

