I dati di Copernicus e di European Centre for medium-range weather forecasts evidenziano come dal 1961 al 2018 la temperatura media in provincia di Imperia sia salita di circa due gradi. L’innalzamento massimo si è registrato a Molini di Triora (2,66 gradi), Olivetta San Michele (2,61) e Castelvittorio (2,42). Il minimo a Cervo (1,44), Bordighera e Vallecrosia (1.48 gradi), come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

