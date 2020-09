Il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al Covid dopo un tampone effettuato stamani. E’ a casa da ieri con qualche linea di febbre. Il Genoa si è allenato regolarmente e partirà per Napoli nel pomeriggio. “Positivo. Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo. I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima” commenta Perin.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta