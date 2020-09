Cara AMICA ed Amico,

SOSTENITORE e Simpatizzante.

La Solidarietà fa bene al Cuore, alla Mente ed al Corpo!

In occasione della “Festa dei Nonni” con 15 Euro potrai acquistare e regalare un’Orchidea dell’Unicef che grazie al tuo atto di solidarietà si trasformerà in alimenti terapeutici per curare i bambini malnutriti.

Ti aspetto Sabato 26 e Domenica 27 Settembre 2020 all’interno del Centro

Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia.

Se interessato mi troverai nei pressi del Café Rouge, Unieuro e Petstore.

Ciao da Raffaele Regina.

*** Rappresentante UNICEF delle Città di Sanremo, Taggia ed Ospedaletti.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ELENCO “Orchidea POINT Unicef” in Provincia di Imperia :

***Piazza della Cattedrale e Via Cavour – Ventimiglia.

***Piazza Chiesa e Piazza Matteotti – Diano Castello.

***La Riviera Shopville – Arma di Taggia.

***Piazza della Chiesa – Bordighera.

***Coop Corso Matuzia – Sanremo.

***Piazza Garibaldi – Camporosso.

***Piazza Mons. Rossi – Perinaldo.

***Piazza San Giovanni – Imperia.

***Via Stazione – Arma di Taggia.

***Piazza Eroi Taggesi – Taggia.

***Via Genova – Diano Marina.

***Piazza Doria – Dolcedo.

FESTA dei NONNI – Un’Orchidea per l’UNICEF 2020

26-27 Settembre 2020 : Week-End all’insegna della Solidarietà

