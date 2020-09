Secondo il bollettino dell’Iss e del ministero della salute relativo alla settimana tra il 14 ed il 20 settembre. Per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus sono 12 le regioni italiane con Rt sopra 1. La Liguria è la Regione che ha avuto l’indice di contagio più alto a 1,31, seguita dalle province autonome di Bolzano e Trento, 1,28 e 1,24, Sicilia 1,2, Calabria 1,13.

