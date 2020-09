Dopo gli otto casi di Imperia, tre nuovi casi di Covid si sono registrati nelle scuole di Ventimiglia e Imperia, con altrettante classi in quarantena. A Ventimiglia uno studente di quinta elementare e un operatore scolastico in due classi diverse nel plesso di via Roma. A Imperia uno studente delle superiori positivo. In tutti i casi sono stati tempestivamente attivate la azioni previste dal protocollo e si è proceduto all’isolamento delle classi interessate.

