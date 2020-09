Mancano esattamente 24 ore al fischio d’inizio del primo match ufficiale della ASD Imperia nel campionato di serie D che avverrà a porte chiuse presso lo stadio “Nino Ciccione” domenica 27 alle ore 15. Il tecnico dell’Imperia, Alessandro Lupo, e l’attaccante, Samuele Sassari, esprimono le loro considerazioni sull’incontro e sul ritorno in campo dopo tanti mesi d’assenza.

