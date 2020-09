Il Golfo Dianese 1923 annuncia il tesseramento di Davide Garibbo, difensore/centrocampista classe 2003, il quale ha già esordito con gol nella prima partita di Coppa Italia contro il Taggia e subentrato nella ripresa contro il Camporosso. Nella prima parte della passata stagione era presente nella rosa dell’U.C. Sampdoria under 17, a seguire nell’ A.S.D. Imperia vincitrice del campionato di Eccellenza.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta